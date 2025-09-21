أحمد موسى: جماعة الإخوان لم تهاجم إسرائيل يومًا وهدفها تفكيك المؤسسات الوطنية والجيوش

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعات الإرهابية الجهادية ترفع شعار الدفاع عن فلسطين ولكنها على أرض الواقع لم تنفذ عملية واحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان لم تهاجم إسرائيل يومًا، لأن هدفها تفكيك المؤسسات الوطنية والجيوش.

وأردف أن أبو محمد الجولاني قبل أن يتحول إلى أحمد الشرع خرج في حوار مع أحمد منصور وقال إن الإخوان في مصر لازم يرفعوا السلاح وكان حينها يؤيد ما حدث في سيناء وتكلم عن انهيار وتدمير المؤسسات الوطنية.

إنقاذ غزة

وتسائل موسى، أين الجهاد الذي تحدثوا عنه وهم يقولوا شهداء بالملايين على القدس رايحين، ولكن عندما نادت عليهم فلسطين لم يتحرك أحد منهم لإنقاذ غزة واختفى الجهاد ولما فكروا يعملوا مظاهرة راحوا عند السفارة المصرية في تل أبيب.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الجماعات الإرهابية الجهادية التي تتشدق دائمًا بنصرة الإسلام ما رأيناه هو الإساءة للإسلام وتشويه صورته الحقيقية أمام الجميع.