أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية

أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالي يؤثر على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث إن نقابة الصحفيين كان لها ملاحظات عليه.

ووجه الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» التحية لنقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي لاعتراضهم على القانون بعد صدوره في مجلس النواب، وأرسلوا اعتراضهم إلى رئيس الجمهورية.

إتاحة حوار مجتمعي موسع

وأكمل أنه من ضمن الاعتراضات عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، حيث إن البلد 108 ملايين مواطن، حتى لو تم فتح حوار للنقابات في البرلمان ولكن كم المدة التي يتحدث فيها كل منهم.

قرار الرئيس السيسي

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الرئيس السيسي تاريخي وفي صالح المواطن المصري، موضحا أن المتهم هو مواطن له حق يجب مراعاتها.