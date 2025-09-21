أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد الحفاظ على المواطنين وحياتهم والحفاظ على حريتهم، وهذا أمر شديد الأهمية وشديد الإخلاص.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن هناك مخاوف على قانون الإجراءات الجنائية وحرية الرأي والإعلام، وفي بعض جلسات المحاكم الصحافة لم تؤدي دورها، وتقدمت نقابة الصحفيين بطلب اعتراض على ذلك، وامتد الأمر إلى ما بعد الموافقة على القانون.



وأشارالإعلامي أحمد موسى إلى أنه لا يجوز إصدار قانون وفيه «عوار»، وأن الرئيس السيسي كان منحازا للعدل، لافتا إلى أن هناك توسع كبير في تناول هذا القانون.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال الإعلامي أحمد موسى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم الحق القانوني في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعتبر الدستور الثاني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال أن البرلمان كان قد أقر مشروع القانون، وأشاد الجميع بالجلسة النهائية لمشروع القانون، وفي يوم 26 / 8 تم رفع القانون إلى الرئيس السيسي، وخلال 30 يوما من حق الرئيس رد القانون إلى البرلمان مرة أخرى، وحال عدم الرد يكون القانون تمت الموافقة عليه.