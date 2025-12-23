مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مُساعدة الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالدكتورة ياسمين فؤاد، مؤكداً تقدير الدولة لتواجد سيدة مصرية في هذا المنصب الأممي الرفيع، بما يؤكد جدارتها، لافتاً إلى التطلع لتوفير المساندة لضمان نجاحها في تقديم إسهام بارز في إطار مهام الاتفاقية؛ التي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.

من جانبها، أعربت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن سعادتها بالقدوم إلى مصر في ثاني زياراتها الخارجية، وتقديرها لعقد هذا اللقاء، كما أثنت على دور مصر المحوري وجهودها البارزة في مكافحة التصحر، والتي تمثلت في قاعدة عريضة من مشروعات الاستصلاح الزراعي، مثل: الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات، بالرغم من التحدي الكبير الخاص بندرة المياه، والمرتبط مؤخراً بتأثيرات تغير المناخ.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن التقدير لالتزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتقديم التقارير الوطنية في موعدها، ووضع أهداف طوعية لإعادة تأهيل الأراضي. واستعرضت عدداً من فرص توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، وكذا آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، بما يُعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة.