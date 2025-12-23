ميرنا جميل تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ميرنا جميل لجمهورها ومتابعيها صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، وارتدت فستانًا قصيرًا باللون اللبني مكشوف من البطن، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها ويتناسب مع إطلالتها.

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبد العظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.