وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، الثلاثاء، بأن وزارة الكهرباء العراقية أعلنت توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، ما قد يؤثر على عمليات إنتاج الكهرباء في البلاد، ويزيد من الضغوط على قطاع الطاقة.

تجهيز محطات الكهرباء

وأوضح متحدث الوزارة أن الجانب الإيراني أرسل برقية رسمية يخطر فيها وزارة الكهرباء بتوقف الغاز بشكل كامل لظروف طارئة، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى استخدام الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد أن الإنتاج الكهربائي لا يزال تحت السيطرة، وأن المحطات ما زالت تعمل رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز.

وقال إن وزارة الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء، مع تنسيق مستمر مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز الإيراني.