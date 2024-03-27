50 مليون متر مكعب يوميا.. العراق يستورد الغاز من إيران

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاربعاء، عن توقيع عقد مع شركة الغاز الإيرانية لتوريد الغاز إلى العراق لمدة خمس سنوات.

ووفق البيان الصادر عن الوزارة العراقية ، وقع وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقدًا لاستيراد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات".

ويتضمن العقد معدلات ضخ تصل لـ 50 مليون متر مكعب يومياً، وتتفاوت كمياته بحسب حاجة المنظومة ".

وأوضح البيان، ان العقد تم توقيعه لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء