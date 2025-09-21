بث مباشر.. أحمد موسى يتحدث عن إعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد.

وأكد أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم الحق القانوني في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية.

وعن ردّ قانون الإجراءات الجنائية، قال أحمد موسى: الرئيس يريد سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير والحوكمة.

كما أنه من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الأحد خلال برنامج «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

التعزيزات العسكرية المصرية

وخلال حلقة أمس؛ أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لوقف التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "إحنا بلدنا نعمل فيها اللي إحنا عايزينه إحنا أحرار".

مزاعم إسرائيلية

وأشار إلى أن هناك مزاعم إسرائيلية بأن مصر قد تستخدم قوات هجومية، مؤكدًا أن نتنياهو يرتكب إبادة بحق الفلسطينيين، متسائلًا: "كيف لمجرم حرب أن يعطي نصائح للدول ويتحدث عن مصر وما تقوم به؟".