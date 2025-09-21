قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
توك شو

بث مباشر.. أحمد موسى يتحدث عن إعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد.

وأكد أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم الحق القانوني في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية.

وعن ردّ قانون الإجراءات الجنائية، قال أحمد موسى: الرئيس يريد سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير والحوكمة.

كما أنه من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الأحد خلال برنامج «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

التعزيزات العسكرية المصرية

وخلال حلقة أمس؛ أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لوقف التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "إحنا بلدنا نعمل فيها اللي إحنا عايزينه إحنا أحرار".

مزاعم إسرائيلية

وأشار إلى أن هناك مزاعم إسرائيلية بأن مصر قد تستخدم قوات هجومية، مؤكدًا أن نتنياهو يرتكب إبادة بحق الفلسطينيين، متسائلًا: "كيف لمجرم حرب أن يعطي نصائح للدول ويتحدث عن مصر وما تقوم به؟".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

