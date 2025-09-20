أحمد موسى ردا على طلب نتنياهو من ترامب وقف تعزيزات مصر العسكرية في سيناء: إحنا أحرار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن موقع أكسيوس الأمريكي أصدر تقرير يفيد بأن نتنياهو طلب من ترامب الضغط على مصر لوقف التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا بلدنا نعمل فيها اللي إحنا عايزينه إحنا أحرار ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نتنياهو هو الذي سيقوم بتدمير اتفاقية السلام "، مضيفا:" مصر لا تضر اتفاقية السلام وتحافظ على اتفاقية السلام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الإجراءات اللي بيعملها نتنياهو في غزة تضر باتفاقية السلام مع مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بنأمن حدودنا ومش بناخد إذن من حد عشان نأمن ارضنا وحدودنا وإحنا عندنا اكبر جيش وإحنا مش بنخالف أي شيء ".