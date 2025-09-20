أحمد موسى: رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام في غاية الأهمية ".

ومن جانبه قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسل :" هناك ضغط شعبي قوي على كل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم وقوي تجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بفلسطين ".

وأكمل مجدي يوسف :" توجه أوروبي لدعم الدول التي سوف تعترف بالدولة الفلسطينية ".

ولفت مجدي يوسف :" من المتوقع أن تعترف فرنسا وبريطانيا والبرتغال بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".