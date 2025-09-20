مدبولي: القنطرة غرب الصناعية وفرت 50 ألف فرصة عمل في الفترة الأولى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه أولى مشروعات منطقة القنطرة غرب الصناعية، أن المنطقة نجحت في توفير 50 ألف فرصة عمل خلال الفترة الأولى من تشغيل المصانع، مؤكداً أن هذه الفرص تمثل خطوة حقيقية في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل.

وقال مدبولي:"القنطرة غرب أصبحت نموذجًا ناجحًا، فهي لا توفر فرص عمل فقط، بل تصدرها أيضاً، فوجود 50 ألف فرصة عمل في هذه المرحلة الأولى يؤكد جدية الدولة في دعم الصناعة المحلية وتوفير العمالة المدربة."

وأضاف:"لدينا عمالة مدربة، وهذا هو العامل الأساسي لجذب المستثمرين، فحين تكون العمالة مؤهلة، المستثمر سيأتي بلا شك."

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في تشغيل 40 مصنعًا باستثمارات تجاوزت مليار دولار، وأن منطقة القنطرة غرب الصناعية قادرة على استيعاب أكثر من 300 مصنع، مع توقع تحقيق صادرات تقدر بـ4 مليارات دولار.

وتابع مدبولي:"افتتاح هذه المشروعات يُعد إشارة قوية لانطلاق القنطرة غرب الصناعية كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، ومركز إقليمي للصناعات النسيجية، إلى جانب سرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات."

واختتم :"هذه المشروعات تُجسد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل الخطط التنموية إلى واقع صناعي متكامل، قادر على جذب الاستثمارات، دعم فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير."