مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستطيع أن تتجاوز الـ 140 مليار دولار بحلول 2030 بصادرتها، من خلال تلك النوعية من المشروعات.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بعد افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن جذب الاستثمارات الأجنبية ستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل لشبابنا.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجحت في بدء تدشين 40 مصنع في طور الإنشاء، بقيمة استثمارات بمليار دولار أمريكي من الخارج، 50 ألف فرصة عمل لشباب مصري، وصادرات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.