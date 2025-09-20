قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: افتتاح مشروعات بالقنطرة غرب خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي

مدبولي
مدبولي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن افتتاح المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، يمثل إشارة قوية لانطلاق تلك المنطقة كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات؛ بما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. 


جاء ذلك عقب وصول الدكتورمصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات.
وأوضح أن "القنطرة غرب" أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية ونموذجًا حيًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، وهو ما يُجسد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل خططها التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل، قادر على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للإنتاج والتصدير.


من جهته، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أيقونة عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، ونقطة انطلاق جديدة لمسيرتها نحو المزيد من النجاح والإنجاز، مضيفا أن المنطقة تحولت خلال عامين فقط من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة، جذبت استثمارات بقيمة مليار و 55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، تم تسليم الأرض لـ 25 منها، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال بناء الأسوار وتحسين التربة والإنشاءات لهذه المشروعات.

 وأوضح أن القنطرة غرب الصناعية تحتضن اليوم مشروعات واعدة توفر قاعدة راسخة لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، في خطوة نوعية نحو إحلال الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مؤكداً أن ما تحقق يُجسد رحلة طويلة من العمل بدأت بتجاوز تحديات البنية التحتية، مرورًا بالجهود الترويجية المُستمرة، وصولًا إلى ترسيخ الثقة في بيئة أعمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتصبح القنطرة غرب مركزًا إقليميًا قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور مصر كمحور صناعي ولوجستي عالمي.


وأضاف جمال الدين، أن الزيارة تتضمن افتتاح مشروعات صناعية مُمثلة في مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، ومصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة، إلى جانب مشروعات بنية تحتية أساسية، وهو ما يعكس حرص الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إيلاء اهتمام خاص بتطوير البنية التحتية.


وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية لكامل مساحة منطقة القنطرة غرب الصناعية، والبالغة 19 مليون متر مربع، تصل إلى نحو 14 مليار جنيه، متضمنة: محطة تنقية مياه الشرب، ومأخذ المياه العكرة بمرحلتيه الأولى والثانية، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطات رفع الصرف الصحي، ومحطة محولات بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، وشبكات الكهرباء (متوسط ومنخفض)، وشبكة الاتصالات، ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وشبكات توزيع الغاز، وتحسين التربة، وشبكة الطرق بإجمالي أطوال 20 كم؛ وقد تم حتى الآن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى منها بمساحة 4 ملايين متر مربع بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه، فضلًا عن المراحل الأخرى التي يتم تنفيذها تباعًا طبقًا لتقدم الأعمال.
 

مدبولي القنطرة مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما هى حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد