مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه عددا من المشروعات في منطقة القنطرة غرب الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، أن ما نشهده اليوم يُمثل إشارة قوية لانطلاق القنطرة غرب الصناعية كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة على طريق تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال مدبولي:"نحن اليوم أمام نموذج حي لنجاح الدولة في تحويل خططها التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل، فالقنطرة غرب أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية، ونموذجًا يُجسد سرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، ونجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات نوعية في وقت قياسي".

استثمارات تتجاوز مليار دولار خلال عامين فقط

وأضاف رئيس الوزراء: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استطاعت خلال عامين فقط جذب استثمارات تُقدر بأكثر من مليار و55 مليون دولار داخل القنطرة غرب الصناعية، وهذا يعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، والدور المحوري الذي باتت تلعبه هذه المنطقة في الاقتصاد القومي”.

القنطرة غرب.. أيقونة عام الافتتاحات الصناعية

وتابع: “نعتبر منطقة القنطرة غرب الصناعية بمثابة أيقونة عام الافتتاحات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليس فقط بسبب حجم المشروعات المُقامة، بل لأنها تعبر عن فلسفة الدولة الجديدة في دعم الصناعة وتوفير بنية تحتية مهيأة ومحفزات حقيقية للمستثمرين”.

مصر تتحول لمركز إقليمي للإنتاج والتصدير

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته قائلًا: "نواصل العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير من خلال مشروعات نوعية كهذه، تُوفر فرص عمل، وتُسهم في زيادة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري، وهو ما نعتبره جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة".