قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وصالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا النوع من المشروعات يُجسّد ما تستهدفه الدولة من جذب الصناعات كثيفة العمالة، بما توفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مُشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا متكاملًا لتهيئة بيئة أعمال داعمة وجاذبة للمستثمرين، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، ويعزز من توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة.

ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "إروجلو جارمنت" يجسد ثقة المستثمرين الأتراك في المنطقة الاقتصادية كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة، ويعكس الشراكة القوية بين اقتصادية قناة السويس والاستثمارات التركية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وأضاف أن المشروع يعد نموذجًا لسرعة الإنجاز داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع عقده في أبريل 2024، ووضع حجر الأساس في أغسطس من نفس العام، ليتم افتتاحه اليوم بعد فترة وجيزة من بدء التنفيذ، وهو ما يؤكد التزام الهيئة بدعم مستثمريها وتسريع وتيرة العمل بما يتيح تشغيل المشروعات في وقت قياسي.

وأضاف وليد جمال الدين، أن مشروع "إروجلو جارمنت" يقع على مساحة 64,000 متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 40 مليون دولار، بما يوفر نحو 2,750 فرصة عمل مباشرة، حيث يتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية في هذا القطاع الحيوي.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، خطوط الإنتاج بالمصنع وصولاً إلى مرحلة المنتج النهائي، واستمع لشرح من  اردال دوران، مدير المصنع، حول قدرات خطوط وماكينات خياطة البنطلون، وخياطة الجيب، فضلاً عن مراحل التشطيب والجودة، والطباعة الليزر، والمغسلة، وماكينة رش الأقمشة، مُضيفاً أنه مهتم بالتوسع في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة المصرية قامت بتطوير القلعة الصناعية للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في هذا المجال، مُوجهاً الدعوة لزيارتها وتفقدها أعمال التطوير هناك، ودراسة إمكانية الانضمام كمشغل للمنطقة هناك.

ووجه رئيس الوزراء بتسهيل زيارة المستثمر التركي لمصانع الغزل والنسيج بمنطقة المحلة الكبرى، للوقوف على حجم أعمال التطوير التي تمت هناك، وإمكانية مشاركته للإدارة والتشغيل بمصانع المحلة الكبرى.

وفي غضون ذلك، أجري رئيس الوزراء حواراً ودياً مع عدد من العاملين بالمصنع، حول مدى رضائهم عن العمل والمرتبات والتدريب المتوفر لهم بالمصنع.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قام خلال الجولة بتفقد أعمال إنشاء الطرق الداخلية، والإنشاءات الجارية لعدد من المصانع الجديدة، فضلًا عن أعمال تحسين التربة اللازمة للطرق والمصانع، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية.

مدبولي قناة السويس الصناعات التصديرية السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

ترشيحاتنا

وفاء عامر

وفاء عامر توجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور

السيد أسامة

وفاة والد الفنان الشاب السيد أسامة

نسرين طافش

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد