مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وصالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا النوع من المشروعات يُجسّد ما تستهدفه الدولة من جذب الصناعات كثيفة العمالة، بما توفره من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مُشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا متكاملًا لتهيئة بيئة أعمال داعمة وجاذبة للمستثمرين، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصري، ويعزز من توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة.

ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "إروجلو جارمنت" يجسد ثقة المستثمرين الأتراك في المنطقة الاقتصادية كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة، ويعكس الشراكة القوية بين اقتصادية قناة السويس والاستثمارات التركية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وأضاف أن المشروع يعد نموذجًا لسرعة الإنجاز داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع عقده في أبريل 2024، ووضع حجر الأساس في أغسطس من نفس العام، ليتم افتتاحه اليوم بعد فترة وجيزة من بدء التنفيذ، وهو ما يؤكد التزام الهيئة بدعم مستثمريها وتسريع وتيرة العمل بما يتيح تشغيل المشروعات في وقت قياسي.

وأضاف وليد جمال الدين، أن مشروع "إروجلو جارمنت" يقع على مساحة 64,000 متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 40 مليون دولار، بما يوفر نحو 2,750 فرصة عمل مباشرة، حيث يتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية في هذا القطاع الحيوي.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، خطوط الإنتاج بالمصنع وصولاً إلى مرحلة المنتج النهائي، واستمع لشرح من اردال دوران، مدير المصنع، حول قدرات خطوط وماكينات خياطة البنطلون، وخياطة الجيب، فضلاً عن مراحل التشطيب والجودة، والطباعة الليزر، والمغسلة، وماكينة رش الأقمشة، مُضيفاً أنه مهتم بالتوسع في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة المصرية قامت بتطوير القلعة الصناعية للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في هذا المجال، مُوجهاً الدعوة لزيارتها وتفقدها أعمال التطوير هناك، ودراسة إمكانية الانضمام كمشغل للمنطقة هناك.

ووجه رئيس الوزراء بتسهيل زيارة المستثمر التركي لمصانع الغزل والنسيج بمنطقة المحلة الكبرى، للوقوف على حجم أعمال التطوير التي تمت هناك، وإمكانية مشاركته للإدارة والتشغيل بمصانع المحلة الكبرى.

وفي غضون ذلك، أجري رئيس الوزراء حواراً ودياً مع عدد من العاملين بالمصنع، حول مدى رضائهم عن العمل والمرتبات والتدريب المتوفر لهم بالمصنع.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قام خلال الجولة بتفقد أعمال إنشاء الطرق الداخلية، والإنشاءات الجارية لعدد من المصانع الجديدة، فضلًا عن أعمال تحسين التربة اللازمة للطرق والمصانع، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية.