مجلس الشيوخ يناقش مشروع من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.. اليوم

يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وبالاطلاع على جدول أعمال هذه الجلسة، وهي الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، من المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ بجلسة اليوم مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ومحالين إليه من مجلس النواب.

حيث يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنيه الأساسية في مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، ويسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، كما يستهدف الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.

كما ينظر مجلس الشيوخ بجلسة الغد تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، حيث يسعى المشروع إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة' بمسمى "كلية التربية الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.