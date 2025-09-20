مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الصناعية بمنطقة القنطرة غرب التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.

المنطقة تستهدف استيعاب 300 مصنع وتحقق طفرة في التصدير

وخلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، أعلن رئيس الوزراء، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تم التخطيط لها لاستيعاب ما يصل إلى 300 مصنع، بما يجعلها واحدة من أكبر المناطق الصناعية الواعدة في مصر، قادرة على تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج والتصدير.

40 مصنعًا تبدأ التشغيل خلال عامين وصادرات متوقعة بـ4 مليارات دولار

وأشار مدبولي ، إلى أنه من المقرر الانتهاء من تشغيل 40 مصنعًا جديدًا خلال العامين القادمين، مؤكدًا أن هذه المصانع ستُساهم في تحقيق صادرات تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، بما يُعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويرفع من حجم الصادرات الصناعية المصرية إلى الأسواق العالمية.

مدبولي: الدولة مستمرة في دعم الاستثمار وتوطين الصناعة

وقال رئيس الوزراء ، إن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، وتوفير البنية التحتية والخدمات المطلوبة، ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.