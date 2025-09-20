مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده بالمنطقة الصناعة بالقنطرة غرب لافتتاح عدد من المصانع مشيرا إلى أن الدولة قامت بعد كبير لاستصلاح هذه المنطقة وهذه المنطقة كانت مليئة بالمياه المالحة باعماق تصل الي امتار .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي: بذلنا مجهود كبير لكي نقف اليوم علي ارض هذا المصنع الذي اقيم علي هذه المياه.

وتابع مدبولي:" لكم أن تتخيلوا الجهد الذي بذل في اقامة مثل هذا المصنع والانفاق لجذب مستثمرين اجانب للاستثمار في البلد" لافتا انه لم يأتي اي مستثمر الا اذا وجد اراضي صناعية وبنية تحتية وقيادة قادرة علي اصدار التراخيص وانهاء كافة الاجراءات وعمالة مدربة وماهرة .

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية في القنطرة غرب تقع علي مساحة ٢٠ مليون متر ويدان المرحلة الاولي منها بانشاء ٤٠ مصنع ومتوقع ان تحتاج المنطقة الي ١٥ مليار جنيه لتجهيزها بالكامل.

وأوضح أن المرحلة الاولي نجحت في إقامة ٤٠ مصنعا وفرت ٥٠ ألف فرصة عمل ومن المتوقع أن تصل صادراتها إلى ٤ مليار دولار سنويا.

وتابع ان المنطقة مخطط لها أن تستوعب ٣٠٠ مصنع توفر ٥٠٠ ألف فرصة عمل وستكون قادرة علي التصدير بقيمة ٢٥ مليون دولار موضحا أن الـ٤٠ مصنع ستكون مكتملة خلال عامين أو عامين ونصف و العائد الحقيقي للدولة أن الدولة تستطيع أن تتجاوز صادرتها ١٤٠ مليار دولارات عام ٢٠٣٠ وبسبب إنشاء مثل هذه النوعيات من المصانع.