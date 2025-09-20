أحمد موسى: مصر أنفقت المليارات لتطوير القنطرة غرب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن السنوات الماضية شهدت إنفاقًا هائلًا من الدولة، حيث تحدث البعض عن العوائد والاستفادة، مشيرًا إلى أن المواطن يتساءل دائمًا عن العائد المباشر له، موضحًا أن منطقة "القنطرة غرب" البالغة مساحتها 20 مليون متر مربع كانت عبارة عن برك مياه، لتضع الدولة خطة لتحويلها إلى مركز إقليمي للصناعات الجاهزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حجم العمل في هذه المنطقة بدأ منذ سنة وشهرين فقط، موضحًا أن عمق برك المياه كان يتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن الشركات المصرية قامت بردمها، لتبدأ الدولة في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين.

وأضاف أن المنطقة تحولت إلى منطقة صناعية كبيرة، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات بشأنها، لافتًا إلى أن هذه المرحلة الأولى فقط. وأشار إلى أن الدولة أنفقت نحو 14 مليار جنيه على البنية التحتية، بينما العائد المنتظر أكبر بكثير، حيث يتم إنفاق المليارات لإقامة مشروعات عملاقة.

أوضح أن 40 مصنعًا يعملون حاليًا في منطقة "القنطرة غرب"، تضم عمالة مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، متوقعًا أن تصل الصادرات خلال العامين والنصف المقبلين إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه المصانع بُنيت خلال عام ونصف فقط.

وأشار إلى أن النية صادقة والإرادة قوية والمتابعة دقيقة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف المحافظات يعملون في "القنطرة غرب"، وأن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل واسعة للشباب.