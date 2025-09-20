قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إفريقيا مش في دماغهم.. 10 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة
أوقات استجابة الدعاء .. اغتنمها في هذه الأيام والأزمنة
مظهر شاهين: «بحب عادل إمام وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في مسجد الزعيم الجديد»
أحمد موسى: مصر أنفقت المليارات لتطوير القنطرة غرب
تطوير هائل في القنطرة غرب .. تعليق من أحمد موسى | فيديو
أحمد موسى: أول درس بيتعلموه في سنغافورة النظافة والتعليم
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر أنفقت المليارات لتطوير القنطرة غرب

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن السنوات الماضية شهدت إنفاقًا هائلًا من الدولة، حيث تحدث البعض عن العوائد والاستفادة، مشيرًا إلى أن المواطن يتساءل دائمًا عن العائد المباشر له، موضحًا أن منطقة "القنطرة غرب" البالغة مساحتها 20 مليون متر مربع كانت عبارة عن برك مياه، لتضع الدولة خطة لتحويلها إلى مركز إقليمي للصناعات الجاهزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حجم العمل في هذه المنطقة بدأ منذ سنة وشهرين فقط، موضحًا أن عمق برك المياه كان يتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن الشركات المصرية قامت بردمها، لتبدأ الدولة في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين.

وأضاف أن المنطقة تحولت إلى منطقة صناعية كبيرة، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات بشأنها، لافتًا إلى أن هذه المرحلة الأولى فقط. وأشار إلى أن الدولة أنفقت نحو 14 مليار جنيه على البنية التحتية، بينما العائد المنتظر أكبر بكثير، حيث يتم إنفاق المليارات لإقامة مشروعات عملاقة.

أوضح أن 40 مصنعًا يعملون حاليًا في منطقة "القنطرة غرب"، تضم عمالة مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، متوقعًا أن تصل الصادرات خلال العامين والنصف المقبلين إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه المصانع بُنيت خلال عام ونصف فقط.

وأشار إلى أن النية صادقة والإرادة قوية والمتابعة دقيقة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف المحافظات يعملون في "القنطرة غرب"، وأن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل واسعة للشباب.

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر القنطرة غرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

ترشيحاتنا

ازالات بني سويف

إزالة 1000حالة تعدي بالمرحلة الثانية من الموجة الـــ 27 في بني سويف

ختام مهرجان الاسكندرية المسرحي

بحضور وزير الثقافة.. ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي "مسرح بلا انتاج"

صدى البلد

بدء الدراسة في جامعتي الإسكندرية والمنصورة .. وانتهاء الاستعدادت بجامعة كفر الشيخ

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد