أحمد موسى: سنغافورة نموذج للتطور والتكنولوجيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم توقيع 10 اتفاقيات بين مصر وسنغافورة اليوم بقصر الاتحادية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" سنغافورة دولة متطورة جدا وحصلت على الاستقلال في 1965 ومصر من أوائل الدول التي اعترفت بها ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" سنغافورة أصبحت نموذج للتطور والتقدم في كافة القطاعات خاصة التكنولوجيا والتجارة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عندما زار الرئيس السيسي سنغافورة زار ميناء سنغافورة والمينا كان يعمل بالرقمنة والتكنولوجيا ".

