مشهد الأهرامات عبقري.. أحمد موسى عن زيارة ملك إسبانيا لمصر : الإعلام الدولي كله مهتم

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة ملك إسبانيا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وجولة ملك إسبانيا في الاهرامات والأقصر .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإعلام الدولي بأكمله يتحدث عن زيارة ملك إسبانيا الى مصر ولقاؤه بالرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مشهد الاهرامات ليلا عبقري وصور زيارة ملك إسبانيا للأهرامات تتصدر الإعلام الدولي ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر هي الأمن والأمان والأماكن السياحية الرائعة "، مضيفا:" الرئيس السيسي نظم مأدبة عشاء أمام الأهرامات لملك إسبانيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ملك إسبانيا قام بزيارة الأقصر وزار معبد حتشبسوت ووادي الملوك ".