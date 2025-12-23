ماجدة خير الله : 6 أيام والبحث عن منفذ وعائشة لا تسطيع الطيران.. الأفضل فى 2025

كشفت الناقدة الكبير ماجدة خير الله عن رأيها فى أفضل الأعمال السينمائية التى عرضت خلال عام 2025.

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أري ان فيلم" البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" وفيلم" 6 أيام " من أفضل الاعمال التى عرضت هذا العام فى السينمات المصرية.

وتابعت ماجدة خير الله : من أهم الأفلام المصرية، ولكنها لم تعرض تجاريًَا هو فيلم" عائشة لا تسطيع الطيران".

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.



ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك و المنتجة رشا حسني.