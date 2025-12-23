قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لقطات مضللة| أحد أقارب المتهمين في فيديو الميراث: خلاف على “قهوة” السبب.. والفتاة وخالها افتعلا الواقعة

طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية
طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية
ياسمين القصاص

انتشر مؤخرا، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا وسوء فهم لدى الكثيرين، حيث ظهر وكأن هناك اعتداءً على فتاة في فاقوس بالشرقية بسبب الميراث، ونظرا لما ترتب على ذلك من اتهامات وتشويه للحقائق، تواصل "صدى البلد"، مع أحد أطراف الواقعة مباشرة وكان متواجدًا وقتها من أجل التوضيح الكامل للواقعة كما حدثت على أرض الواقع، حتى تتضح الصورة من جميع جوانبها بعيدا عن التضليل.

وفي هذا الصدد، قال محمود من كفر العدوي، إن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي ابنة ابنة عمه، مؤكدا بشكل قاطع أنها لم تتعرض للضرب ولم يلمسها أحد، وأن ما ظهر في الفيديو مجرد لقطات مضللة، ومن يشاهدها قد يظن خطأ أنها كانت تتعرض للاعتداء، بينما الحقيقة غير ذلك تماما.

وأضاف العدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحن عائلة مكوّنة من ثلاثة أفراد، نعمل في قهوة إيجار قديم، كان جدي قد تركها لوالدي وأعمامي كنوع من الميراث الشرعي، وهذه القهوة ظلت في حوزة والدي وأعمامي منذ سنوات، وكانت عليها ضرائب مستحقة تم سدادها من جانبنا".

وتابع: "الفتاة التي ظهرت في الفيديو جاءت برفقة خالها، والذي سمع صوته في المقطع وهو يهدد أعمامي بالحبس، مع العلم أن هي وأخاها لم يشاركا يوما في دفع أي أقساط أو ضرائب تخص القهوة، ومع ذلك يطالبون الآن بالحق في الميراث دون وجه حق".

وأردف: "سبق وأن تدخل عمدة البلد وحكم بيننا في هذا النزاع منذ فترة، وليس هذا هو الاعتداء الأول، فقد قاموا من قبل بالهجوم على منزل عمي، وفي الواقعة الأخيرة، جاء خال الفتاة ومعه ابنة أخته بقصد افتعال مشكلة، حيث تم تجهيز الأمر مسبقا للتصوير، حتى تظهر الفتاة وكأنها تتعرض للضرب، ويتم تضليل الناس وكسب تعاطفهم". 

وأكد: "خلال هذه الأحداث، تم الاعتداء على والدي وأخي وأختي ووالدتي باستخدام سلاح أبيض أمام منزلنا، وتم تصوير الواقعة أثناء دفاعنا عن أنفسنا فقط، والشخص الذي قام بالتصوير ادعى أن أخي كان يضرب الفتاة، بينما الحقيقة أن أخي لم يقترب منها من الأساس، بل كان يحاول صد الاعتداء والدفاع عن نفسه وعن والدته التي تعرضت للضرب، وكذلك شقيقته، ومنذ دخولهم الشارع كانوا يحملون الهواتف ويصورون بهدف افتعال المشكلة وتصعيدها.. والفتاة التي قيل إنها كانت "مضروبة" هي في الحقيقة من بدأت بالاعتداء، وكانت تضرب فتاة أخرى أمامها لتظهر في دور الضحية".

واختتم: "كل ما حدث كان مخططًا له لإثارة مشكلة والاستيلاء على شيء ليس من حقهم.. وهؤلاء الأشخاص معروفون في البلد بإثارة المشاكل، وقد سبق حبسهم من قبل، والجميع على علم بسوابقهم.. نرجو من الجميع عدم الانسياق وراء مقاطع مجتزأة أو روايات من طرف واحد، والتحقق من الحقيقة كاملة قبل إصدار الأحكام.. الحق لا يعرف بالصوت العالي أو بالفيديوهات المضللة، بل بسماع جميع الأطراف والرجوع للوقائع الثابتة".

وبحسب ما وثقته الشهادات ومقاطع الفيديو المتداولة، تعرضت الفتاة وخالها لاعتداء من قبل ثلاثة رجال، حيث جرى التعدي عليهما في الطريق العام أمام المارة، في مشهد مؤلم يخالف كل القيم الإنسانية.

 وتفاقمت الواقعة بانتهاك صارخ لكرامة الفتاة بهدف إذلالها وكسرها نفسيا.

وانتشرت المقاطع المصورة فأثارت غضبا واسعا، وطرحت تساؤلات موجعة: كيف يمكن أن يتحول الخلاف على الميراث إلى عنف ضد قريبة من صلب العائلة؟ وكيف تنتهك الكرامة بهذه الصورة بدافع المال؟

ومن ثم تم تحرير محاضر من جميع الأطراف، واستمع إلى الشهود، وأصبحت الأدلة المصورة جزءا من التحقيقات.

وهنا يحدث أن تنتشر أقاويل متضاربة حول ما حدث، ولم تتضح الحقيقة بشكل كامل بعد. ومن المهم أن نتعامل مع الأمر بحذر وموضوعية، ونسعى لجمع جميع الشهادات من الأطراف المختلفة والأشخاص الحاضرين للواقعة. 

وبذلك يمكننا الوصول إلى صورة أقرب للواقع، بعيدا عن الشائعات أو الانحياز لرواية طرف واحد فقط.

جرائم اعتداء العنف ضد المرأة عنف تشويه الحقائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

محمد عبد الحميد

معلومات صادمة عن سبب وفاة الماكير محمد عبد الحميد

أرشيفية

خطوبة تنتهي في المحكمة.. صيني يقاضي خطيبته لأنها تأكل كثيرًا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد