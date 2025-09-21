شعبة الأدوية: لدينا مشكلة في بعض الأصناف المستوردة التي ليس لها بدائل.. والسوق شهد انفراجة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه في الفترات السابقة كانت تسعير الدواء متوقف ما أحدث مشكلة كبيرة وكان هناك نقص في الأدوية يصل لـ 3000 دواء غير موجود في السوق، موضحًا أن المشكلة أن الدولار متوفر والتسعير متوقف والدواء ناقص وكانت الشركات تنتج بالخسارة.

وأضاف "عوف"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حدث إنفراجة وتوفر الدواء في الأسواق والصيدليات بداية من شهر أكتوبر عام 2024، موضحًا أنه في بداية 2025 كانت الإصلاحات الاقتصادية تسير في طريق صحيح وتوفر الدواء وكانت الأمور تسير بشكل جيد، مؤكدًا أن الأدوية الأساسية وللأمراض المنزمنة من ضغط وسكر وكوليسترول ومضادات حيوية موجودة، إلا أن الأدوية المستوردة كانت هي المشكلة.

الأصناف والأدوية المستورة

وتابع: "مشكلتنا في بعض الأصناف والأدوية المستورة التي ليس لها بدائل وهي المشكلة، وهذه الأدوية خاصة بأمراض الأورام وبعض ادوية القلب والهرمونات"، موضحًا أن المسؤول عن توافر الدواء وتوزيعه وتسويقه هي هيئة الدواء وشعبة الأدوية هي مؤسسات مجتمع مدني وتتعاون لتوفير الدواء.