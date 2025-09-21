واشنطن تدرس إطلاق منصة جديدة للأدوية المخفضة قد تحمل اسم ترامب

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين يدرسون إنشاء موقع إلكتروني جديد لمساعدة المرضى على شراء الأدوية الموصوفة بأسعار مخفضة مباشرة من شركات الأدوية، في خطوة قد تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي المبادرة في إطار ضغوط ترامب المستمرة على شركات صناعة الدواء لخفض الأسعار ومطابقة مستويات التكلفة المعمول بها في دول متقدمة أخرى.

ووفقا للتقرير، فإن الموقع المقترح سيمكن المرضى من البحث عن أدوية محددة وربطهم بالمنصات التي تبيع هذه العقاقير، مع طرح اسم "ترامب آر إكس" كأحد الخيارات المطروحة للتسمية.

وذكرت بلومبرج أن البيت الأبيض أو مراكز خدمات "ميديكير" و"ميديكيد" لم تصدر تعليقا فوريا على هذه الأنباء.

