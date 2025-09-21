قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد
تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب .. دار الإفتاء ترد
حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية
بالفيديو.. الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لالقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
توك شو

عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان انتصارًا لحقوق المواطن وحرياته

محمد البدوي

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض على أن ردّ قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل انتصارًا لحقوق المواطن وحرياته، ويؤكد على حرص القيادة السياسية على ترسيخ العدالة.

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال عصام عجاج إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يُعد خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يعود فيها قانون من الرئاسة إلى مجلس النواب لصالح المواطن.

 تحقيق الحقوق والحريات

وأضاف عجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تعكس مصداقية وشفافية الرئيس السيسي، مشددًا على أن التوجيهات جاءت لضمان تحقيق المزيد من الحقوق والحريات، سواء في ما يتعلق بالمحاكمات أو قضايا الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يهدف من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز ضمانات العدالة وإعطاء المواطنين أعلى درجات الحماية القانونية، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل "قانون البراءة" الذي يرسخ مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته.

الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية السيسي عصام عجاج

