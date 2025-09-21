عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان انتصارًا لحقوق المواطن وحرياته

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض على أن ردّ قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يمثل انتصارًا لحقوق المواطن وحرياته، ويؤكد على حرص القيادة السياسية على ترسيخ العدالة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال عصام عجاج إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يُعد خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يعود فيها قانون من الرئاسة إلى مجلس النواب لصالح المواطن.

تحقيق الحقوق والحريات

وأضاف عجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تعكس مصداقية وشفافية الرئيس السيسي، مشددًا على أن التوجيهات جاءت لضمان تحقيق المزيد من الحقوق والحريات، سواء في ما يتعلق بالمحاكمات أو قضايا الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يهدف من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز ضمانات العدالة وإعطاء المواطنين أعلى درجات الحماية القانونية، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل "قانون البراءة" الذي يرسخ مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته.