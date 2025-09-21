تشريعية النواب: تشكيل لجنة لبحث اعتراضات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيتحرك بشكل عاجل لتشكيل لجنة خاصة لبحث أوجه الاعتراضات الواردة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه إذا رأى المجلس أن القانون لا يحتاج إلى تعديل على أي من مواده سيتم اعتماده ليصبح واجب التطبيق.

اعتراض الرئيس

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للمجلس بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن أول جلسة للبرلمان في 1 أكتوبر المقبل ستشهد مناقشة التعديلات فور ورودها.

وقال رمزي إن الرئيس السيسي وجه بضرورة منح مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطنين، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.

وأوضح النائب أن الرئيس السيسي رأى أن نصوص القانون الحالية غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمواطنين والمتهمين، مشددًا على أن التعديلات قد تستمر لفترة المجلس المقبل لضمان خروج قانون متوازن يكفل أعلى درجات الأمان والحريات.