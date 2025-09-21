وائل ربيع: مصر تسعى لحماية حدودها من كل التهديدات

قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إن القوات المتواجدة في سيناء تؤمن الحدود من الإرهاب والتهريب وغيره، منوها بأن مصر تحترم اتفاقية السلام حتى الآن.

سياسة القوات المسلحة

وأضاف اللواء وائل ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام وكل التعهدات الدولية، لافتا إلى أن مصر تسعى لحماية حدودها من كل التهديدات التي تستهدفها بما تراه وفق سياسة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا باستمرار، خاصة أن مشكلة غزة بالنسبة لحكومة الاحتلال أمر متعب، مشددا على أن نتنياهو يستهدف احتلال غزة بالكامل حاليا وهو في مرحلة احتلال 80% منها ويسعى لتسويق انتصاره.

وقال اللواء وائل ربيع إن نسب الهدم في غزة الآن فاقت الوصف، علاوة على ضخ أموال طائلة لهدم المنازل.