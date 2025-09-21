أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية

شدد الإعلامي أحمد موسى، على أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالي يؤثر على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث إن نقابة الصحفيين كان لها ملاحظات عليه.

نقابة الصحفيين

ووجه الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” التحية لنقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي لاعتراضهم على القانون بعد صدوره في مجلس النواب، وأرسلوا اعتراضهم إلى رئيس الجمهورية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستور في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشكورًا إلى مجلس النواب، بعدما تلقى ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

وتابع أنه لم يكن هناك حالة توافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، والرئيس يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون.

انقضاء تلك المدة

أردف أن المادة 123 من الدستور تعطي الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وبالتالي يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يعرض عليه إلى البرلمان خلال 30 يوما وحال انقضاء تلك المدة يكون القانون قد صدر رسميًا.

وأكمل أنه من ضمن الاعتراضات عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، حيث إن البلد 108 ملايين مواطن، حتى لو تم فتح حوار للنقابات في البرلمان ولكن كم المدة التي يتحدث فيها كل منهم.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الرئيس السيسي تاريخي وفي صالح المواطن المصري، موضحا أن المتهم هو مواطن له حق يجب مراعاتها.