مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى وتعزيز المناعة

خلال فصل الشتاء تكثر الإصابة بنزلات البرد ، لذا نحتاج لتقوية المناعة سواء كان بتناول الأطعمة أو باستهلاك مشروبات صحية.

يفضل العديد من الأشخاص، تناول المشروبات التي تساعد على رفع المناعة وتقويتها في فصل الشتاء، ويمكن تحضير العديد من المشروبات المختلفة واللذيذة.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك مجموعة من التعليمات الهامة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي للأشخاص والتي تتمثل في تناول الاطعمة والمشروبات التالية:-

سلاطة الخضروات

عصير البرتقال بالجزر

العسل الأبيض

مشروب يحمي من نزلات البرد

للحماية من نزلات البرد وتقوية المناعة، يمكنك تحضير مشروب صحي ودافئ يحتوي على مكونات طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.

ويُفضل تناول هذا المشروب مرة يوميًا في الصباح أو قبل النوم خلال فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد، وإليكم طريقة تحضيره.

المكونات:

1 كوب ماء ساخن

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة عسل نقي

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

1/2 ملعقة صغيرة كركم

رشة قرفة (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ سخني الماء حتى يصبح دافئًا وليس مغليًا.



ـ أضيفي الزنجبيل والكركم إلى الماء وقلبي جيدًا.



ـ اتركي المزيج لمدة دقيقة، ثم أضيفي عصير الليمون والعسل.



ـ قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج، وأضيفي رشة القرفة إذا رغبتِ.

فوائد المشروب:

ـ الزنجبيل: يخفف الالتهابات ويساعد على تدفئة الجسم.

ـ الكركم: يحتوي على مضادات الأكسدة ويعزز مناعة الجسم.

ـ الليمون: غني بفيتامين "C" الذي يقوي جهاز المناعة.

ـ العسل: مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات.

ـ القرفة: تساعد في تحسين الدورة الدموية وتدفئة الجسم.