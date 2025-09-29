بين الجمال والمخاطر.. هل أحمر الشفاه سموم غير مرئية تصيب الرئة؟

يُعد أحمر الشفاه واحدًا من أبرز مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنها أغلب النساء في جميع أنحاء العالم، أحمر الشفاة رمز للجاذبية والثقة كما انه يكمل الإطلالة، ولكن الشئ المفاجئ أن هناك بعض الدراسات الحديثة التي تؤكد أن هناك بعض الأنواع من أحمر الشفاة تخفي وراءها خطر محقق.

إذ تشير دراسات علمية متزايدة إلى أن بعض مكوناته تحتوي على معادن ثقيلة سامة ترتبط مباشرة بمشاكل صحية خطيرة، من بينها زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

هل يحمل أحمر الشفاه سمومًا غير مرئية؟

بحسب ما أورده موقع News18، كشفت اختبارات عديدة أن أنواعًا شائعة من أحمر الشفاه تحتوي على نسب متفاوتة من المعادن الثقيلة المسرطنة، ومنها:

بين الجمال والمخاطر..هل أحمر الشفاه سمومًا غير مرئية تصيب الرئة؟

الرصاص: وُجد في 96% من العينات.

الكادميوم: ظهر في 51% من المنتجات.

البريليوم: موجود في 90%.

الثاليوم: كُشف في 61%.

هذه المواد لا تبقى حبيسة الشفاه، بل يمكن أن تدخل إلى الجسم عبر الامتصاص من خلال الجلد، أو الابتلاع العرضي أثناء الأكل والشرب، بل وحتى عبر الاستنشاق.

الكادميوم والخطر الأكبر على الرئة

يُعد الكادميوم الأكثر إثارة للقلق، من بين تلك المعادن، فهو مصنف كمادة مسرطنة من المجموعة الأولى للإنسان، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان الرئة. تشير الدراسات إلى أن التعرض المزمن للكادميوم لا يقتصر على زيادة احتمالية الأورام فقط، بل يؤدي أيضًا إلى تلف الكلى واضطرابات في العظام والجهاز التنفسي.

كما أن تراكم هذه المعادن مع الاستخدام اليومي لمنتجات الشفاه قد يسبب مشاكل تنفسية متكررة مثل السعال والصفير وضيق التنفس، مما يفتح الباب لمضاعفات أشد خطورة على المدى الطويل.

الرصاص سم عصبي يهدد الصحة العامة

الرصاص، رغم كونه من أكثر الملوثات شيوعًا، إلا أن وجوده في مستحضر تجميلي مثل أحمر الشفاه يمثل خطرًا مضاعفًا، إذ يعد سمًا عصبيًا قد يؤثر على الذاكرة والانتباه والقدرات الإدراكية، بجانب كونه مادة مسرطنة محتملة للإنسان.

بدائل أحمر الشفاة

مع تصاعد المخاوف، يبحث كثير من النساء عن بدائل صحية تحافظ على الجمال دون الإضرار بالصحة. ومن أبرز الخيارات:

المستحضرات الطبيعية: المصنوعة من شمع العسل، وزيت جوز الهند، والأصباغ النباتية.

المنتجات العضوية المعتمدة: الخالية من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية السامة.

الوصفات المنزلية: مثل تحضير بلسم شفاه ملون باستخدام مسحوق الشمندر أو الكاكاو وزيوت طبيعية.

مسؤولية مزدوجة المستهلك والشركات

الحرص على الوعي الاستهلاكي، فاختيار منتجات آمنة ومعتمدة هو أهم شئ للحماية في المقابل، تقع على عاتق الشركات المنتجة مسؤولية أكبر لتوفير منتجات آمنة والالتزام بمعايير صارمة تقلل من نسب المعادن السامة.