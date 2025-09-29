أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

أعلنت شركة Asus عن طرح تحديثات جديدة لأجهزتها الموجهة للألعاب من سلسلة ROG، وذلك لمعالجة مشكلات التقطعات التي اشتكى منها المستخدمون مؤخرًا، بجانب تحسين شامل لأداء النظام.

معالجة التقطعات وتعزيز الاستقرار

التقارير الصحفية أوضحت أن التحديثات تستهدف بشكل أساسي حل مشكلة التقطعات المفاجئة في الأداء أثناء تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة، وهي المشكلة التي أثرت على تجربة اللاعبين خلال الفترة الماضية.

تحسين الأداء العام وتجربة اللعب

وفقًا لمصادر متخصصة في التقنية، التحديثات لا تقتصر على الإصلاحات فقط، بل تجلب تحسينات كبيرة في سرعة استجابة النظام، وإدارة أفضل لموارد المعالج والذاكرة، ما ينعكس مباشرة على تجربة اللعب، خاصة مع الألعاب ذات الرسوميات العالية.

الأجهزة المشمولة بالتحديث

التحديثات بدأت بالوصول إلى مجموعة من أجهزة ROG الحديثة، ومن المقرر أن يتم تعميمها تدريجيًا على باقي الطرازات خلال الأسابيع المقبلة عبر التحديثات الهوائية (OTA).