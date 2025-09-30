عمرو الحديدي: الأهلي استحق الفوز.. وتراجع الزمالك غير مبرر



أعرب عمرو الحديدي، لاعب الأهلي الأسبق، عن سعادته بفوز الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة القمة 131، مؤكدًا أن الأهلي استحق الانتصار عن جدارة بعد أدائه القوي وتنظيمه داخل الملعب.



وقال الحديدي، عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلاميان إيهاب الكومي وأحمد جلال، إن تراجع الزمالك غير المبرر خلال مجريات اللقاء منح الأهلي الأفضلية الكاملة والسيطرة على مجريات اللعب.



وأضاف أن الأهلي ظهر أكثر جاهزية وتركيزًا، بينما افتقد الزمالك للحلول الهجومية والتمركز الدفاعي الجيد، ما سهّل مهمة الفريق الأحمر في فرض أسلوبه وتحقيق الفوز.