بعض مستخدمي Pixel عالقون في نسخة تجريبية: مشكلات في Google Wallet وتأخير في تحديث الخروج المستقر

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

احمد الشريف

يواجه بعض مستخدمي هواتف Google Pixel الذين اختاروا الخروج من برنامج Android 16 QPR1 Beta مشكلة في الانتقال إلى المسار المستقر، مما يتركهم عالقين في إصدار Beta 3.1 (BP31.2...).

 كان من المفترض أن تتلقى هذه المجموعة تحديث Android 16 QPR1 المستقر دون مسح بيانات الهاتف، لكن التحديث لم يصل إليهم، على الرغم من إطلاقه قبل أسبوعين.

العواقب: تعطل خدمات الدفع والشبكة الخاصة الافتراضية

نتج عن هذا التعليق غير المتوقع في Android 16 QPR1 Beta 3.1 مشكلات خطيرة تؤثر على الاستخدام اليومي:

Google Wallet/Pay: المستخدمون غير قادرين على استخدام خدمات الدفع. يظهر تطبيق Google Wallet رسالة خطأ تفيد بأن "الجهاز لا يفي بمتطلبات الأمان. قد يكون هذا الجهاز مُجرَّمًا (Rooted) أو يعمل ببرنامج غير مُعتمَد."

VPN by Google (إصدار Pixel): لا تعمل خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية الخاصة بـ Pixel، وتظهر رسالة خطأ بأن VPN "غير متاح لهذا الحساب."

يشتكي المستخدمون المتضررون، وكثير منهم على هواتف Pixel 9، عبر منتديات مثل Reddit، من أنهم عالقون بين عدم القدرة على استخدام خدمات الدفع الحيوية، وخيار الخروج الوحيد المتبقي هو مسح بيانات الجهاز بالكامل (Data Wipe)، وهو ما يحاولون تجنبه.

الحل المتوقع: انتظار تحديث أمان أكتوبر

هناك تكهنات بأن Google ربما تنتظر إصدار تحديث أمان أكتوبر 2025 لدمجه مع حزمة مستقرة جديدة. يُعتقد أن هذا التحديث الجديد سيكون بمثابة "طريق الهروب" الآمن الذي يسمح للمستخدمين بالقفز من مسار Beta 3.1 إلى الإصدار المستقر دون فرض مسح البيانات.

ملاحظة حول تحديثات QPR: تُعرف تحديثات Quarterly Platform Release (QPR) بشكل شائع باسم "Pixel Feature Drops". وهي تحديثات ربع سنوية تضيف ميزات جديدة إلى أجهزة Pixel المدعومة.

الأجهزة المؤهلة لتلقي تحديثات QPR (Feature Drops) هذا العام تشمل: سلسلة Pixel 6 (و6 Pro و6a) والإصدارات الأحدث حتى Pixel 10 (و10 Pro و10 Pro XL). (ملاحظة: تاريخ إصدار Android 17 المتوقع هو يونيو المقبل، مع استمرار دعم سلسلة Pixel 6 وما بعدها.)

