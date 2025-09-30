قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل

الزوجين
الزوجين
إيمان طلعت

واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديو يوتيوب يقول: ما هي واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها؟

واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أهم الواجبات أن تكون العشرة بالمعروف، مشيراً إلى أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، وكذلك الرجل راعي في بيت أهله ومسئول عن رعيته.

ولفت إلى أن الحياة الزوجية تقوم على الفضل لا على الحقوق والواجبات، فهذه فقط تكون أمام القاضي في المحاكم، منوها أن الحياة الزوجية تحتاج إلى التعاون والتفاهم والمودة والرحمة.

وأوضح أن الأصل في العلاقة بين الزوجين أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.

حكم قول الزوجة لزوجها أنا محرمة عليك مثل أختك

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم قول الزوجة لزوجها أنا محرمة عليك مثل أختك؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلاً: إذا لم يفوضها الزوج فى تطليق نفسها بمعنى “العصمة ليست في يدها” فهذا الكلام لا يترتب عليه تحريم.

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب في بيان تحريم الزوجة نفسها: فالزواج يكون كما هو ومستمر وحلال ولا يوجد مشكلة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه يستحسن أن تكفر عن هذا الذي قالته بإطعام 10 مساكين.

واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها واجبات الزوجة تجاه زوجها الحياة الزوجية المودة والرحمة حكم قول الزوجة لزوجها أنا محرمة عليك مثل أختك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

ترشيحاتنا

مستوطنات

الأمم المتحدة" تحذر من توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة

يائير لابيد

رئيس المعارضة الإسرائيلي يعلن دعمه لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

ترامب و أردوغان

أردوغان يشيد بترامب بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار

بالصور

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد