واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل

واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديو يوتيوب يقول: ما هي واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها؟

واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أهم الواجبات أن تكون العشرة بالمعروف، مشيراً إلى أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، وكذلك الرجل راعي في بيت أهله ومسئول عن رعيته.

ولفت إلى أن الحياة الزوجية تقوم على الفضل لا على الحقوق والواجبات، فهذه فقط تكون أمام القاضي في المحاكم، منوها أن الحياة الزوجية تحتاج إلى التعاون والتفاهم والمودة والرحمة.

وأوضح أن الأصل في العلاقة بين الزوجين أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.

حكم قول الزوجة لزوجها أنا محرمة عليك مثل أختك

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم قول الزوجة لزوجها أنا محرمة عليك مثل أختك؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلاً: إذا لم يفوضها الزوج فى تطليق نفسها بمعنى “العصمة ليست في يدها” فهذا الكلام لا يترتب عليه تحريم.

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب في بيان تحريم الزوجة نفسها: فالزواج يكون كما هو ومستمر وحلال ولا يوجد مشكلة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه يستحسن أن تكفر عن هذا الذي قالته بإطعام 10 مساكين.