"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

نشرت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية، تقريرا عن اول روبوت بشرى كشفت عنه شركة صينية ، قادر على الرمش وتحريك العينين وإظهار تعابير وجه دقيقة بشكل يثير الانبهار والرعب والدهشة فى آن واحد.







و اضافت الصحيفة أن الروبوت صُمم فى مقر شركة AheadForm بمدينة هانجتشو بالصين.

ولفت الروبوت الانتباه وكأنه كائن حى يلتفت بنظرات فضولية ويقطب حاجبيه أو يومض بعينيه بحركات طبيعية جدًا.

ويؤكد مطورو المشروع أن الهدف من هذه الحركات ليس فقط إبهار الجمهور، بل أيضًا "محاكاة الاستجابات البشرية عبر مسح المكان والتفاعل مع المحيط".





ويتميز الروبوت الذى أطلق عليه اسم "شيوان" بجسد كامل ذى حضور ساكن، لكن بوجه قادر على إظهار نوايا وتعابير معقدة، ووجهه مزود بنظام تفاعلى متطور يمكنه من إظهار إيماءات دقيقة، وحركات عيون منسقة، وثراء في "التعابير الدقيقة" التى تكاد تشبه البشر بشكل مقلق.



واشاد الخبراء التقنيين بدقة التصميم، إلا أن الكثيرين اعتبروا المشهد مزعجًا، محذرين من الأثر النفسي المقلق لرؤية آلة تتصرف بملامح أقرب للبشر.

وأوضح مؤسس الشركة يوهانج هو أن هدفه البعيد هو الوصول إلى مرحلة نشعر فيها بأن الروبوتات تكاد تكون بشرية بالكامل، مضيفًا "خلال عشر سنوات قد نتفاعل مع الروبوتات كأنها أشخاص، وربما بعد عشرين عامًا تتمكن من المشي وأداء المهام اليومية مثل أي إنسان".

يأتي هذا التطوير ضمن التوجه الاستراتيجي للصين لتعزيز موقعها كقوة عالمية في الذكاء الاصطناعي.

وتشير توقعات "مورجان ستانلي" إلى أن قيمة هذه الصناعة في الصين قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يعزز السباق العالمي نحو ريادة تكنولوجيا المستقبل.