سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا قبل افتتاح تعاملات البنوك وفق ختام تعاملات أمس الاثنين، إذ سجل سعره في البنك الأهلي نحو 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وحقق سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.98 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.14 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.