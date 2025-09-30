قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا قبل افتتاح تعاملات البنوك وفق ختام تعاملات أمس الاثنين، إذ سجل سعره في البنك الأهلي نحو 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وحقق سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.98 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48.00 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.14 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

