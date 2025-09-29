قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
سموتريتش يحدد لنتنياهو خطوطا حمراء قبل لقاء ترامب بشأن غزة
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29-9-2025

دولار
دولار
قسم اقتصاد

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر يوم
سجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي) نحو 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد لنحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك (العربي الأفريقي، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، المصرف العربي، العقاري المصري العربي،  فيصل الإسلامي، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان، أبوظبي الأول ) نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو  48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( كريدى أجريكول، البركة، المصرف المتحد، تنمية الصادرات، الكويت الوطني) نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة عند  48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي  اليوم الأحد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  اليوم الأحد
بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  اليوم الأحد
وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

بنك مصر سعر الدولار الدولار الدولار الأمريكي بنك التنمية الأهلي

