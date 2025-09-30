بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت ياسمين صبرى فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود وتميز بقشر السمك.

وتتميز ياسمين صبرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين صبرى أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، وقامت برفع شعرها.