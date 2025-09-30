الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر

احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة 1973، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "الحرب والناس"، وعرضه قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية".



يقدم الفيلم توثيقًا تاريخيًّا لحالة الجبهة الداخلية في مصر خلال السنوات الست الصعاب، بين نكسة يونيو/ حزيران 1967 ونصر أكتوبر المجيد 1973.



راصدًا صمود المصريين شعبًا وجيشًا، وتلاحم كل فئات المجتمع المصري، مثل العمال، والفلاحين، وطلاب الجامعات، وربات البيوت، والفنانين، والرياضيين، والمثقفين؛ لمساندة القيادة السياسية، ودعم القوات المسلحة خلال سنوات الصمود والاستنزاف من 1967 وصولًا إلى 1970، ثم خلال سنوات الاستعداد لمعركة التحرير حتى حلول السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، حيث نجح المصريون في العبور واستعادة الأرض المحتلة. ويشارك في الفيلم عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة في مختلف المجالات، من الثقافة والتاريخ إلى الفن والرياضة، وغيرها من القطاعات الممثلة لفئات الشعب المصري.