قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم مونيكا بيلوتشي بعيد ميلادها وهى إحدى النجمات العالميات اللاتي قدمن أعمالا بارزه وكان لجمالها تاثير كبير فى عملها.

 ونرصد فى التقرير التالى أبرز محطاتها الفنية والشخصية مع 30 صورة تبرز جمالها.

عاشت مونيكا بيلوتشي معظم حياتها في سان جوستينو، والتحقت بجامعة بيروجيا لدراسة القانون، وتُجيد الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والآرامية.

بدايات مونيكا بيلوتشى

بدأت مونيكا بيلوتشي حياتها المهنية كموديل لدفع رسوم دراستها، إلا أنها بعد فترة تخلت عن دراستها لتتفرغ للعمل بعروض الأزياء.

وفي عام 1988، انتقلت مونيكا بيلوتشى إلى مركز الأزياء الأوروبية في ميلانو، وبعد مرور عام واحد أصبحت مونيكا اسما معروفا في عالم عروض الأزياء في باريس ووصلت شهرتها حتى نيويورك.

وفي بداية التسعينيات، بدأت مونيكا بيلوتشى مشوارها السينمائي بعدما تلقت دروسًا في التمثيل، وظهرت في أدوار ثانوية في أفلام منها: La Riffa و Bram Stoker’s Dracula.

وتعد انطلاقة مونيكا بيلوتشى التمثيلية الحقيقية جاءت عام 1996، من خلال فيلم The Apartment، بعدما تألقت من خلال دور "ليزا"، لتنطلق رحلتها ويتعرف الجمهور على سيدة يُضرب بهل الأمثال نظرًا لجمالها وجاذبيتها وتوهجها المستمر.

أفلام مونيكا بيلوتشى

ويعد من أبرز أفلام مونيكا بيلوتشى Malena وBrotherhood of the wolf و Under Suspicion وIrreversible وTears of the Sun و The Matrix Reloaded و he Passion of the Christ و The Brothers Grimm و Le Deuxieme soufflé و Don't Look Back و The Sorcerer's Apprentice ،Shoot 'Em Up، وRobots، وOn the Milky Road، وNekrotronic، وغيرها.

مونيكا بيلوتشي احتلت المرتبة 21 من بين 100 امرأة هن الأكثر إثارة في كل العصور وفقا لمجلة Men's Health، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.

وحصل دورها "برسفون" في سلسلة The Matrix على المركز 21 في قائمة أكثر ٢٥ امرأة إغراءً في السينما حسب مجلة Empire، كما حصلت على لقب أجمل امرأة في العالم لأكثر من عام وفقا لقائمة TOP BEAUTY WORLD.

زيجات مونيكا بيلوتشى وخيانتها

تزوجت مونيكا بيلوتشي لأول مرة من كلاوديو كارلوس باسو في العام 1990 ولمدة أربعة أعوام، ثم تزوجت من النجم الفرنسي فينسنت كاسيل عام 1999 بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير فيلم The Apartment، وأنجبت منه "ديفا" المولودة في عام 2004 و"ليوني" المولودة في عام 2010، وانفصلا عام 2013 ولم يفصحا عن الأسباب.

في أبريل 2016، حلت مونيكا بيلوتشي ضيفة على برنامج Yes I'm Famous عبر شاشة "MBC مصر"، وخلال اللقاء تحدثت عن التشابه بين قصة حياتها وفيلم Malena، عدا أن تكون قصدت استقطاب غيرة النساء مثل بطلة الفيلم التي كانت تغوي الرجال، إذ أنها على العكس، علاقتها بوالدتها قوية وجدتها وكل النساء في حياتها، لذا تحب المرأة وعبرت عن آلامها في العديد من أعمالها، كما أنها تعرضت للخيانة في حياتها من الرجال، مؤكدة أنهم لا يحبون المرأة القوية المستقلة.

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي الفنانة مونيكا بيلوتشي أعمال مونيكا بيلوتشي أفلام مونيكا بيلوتشي عيد ميلاد موميكا بيلوتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

ترشيحاتنا

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد