في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

تحتفل اليوم مونيكا بيلوتشي بعيد ميلادها وهى إحدى النجمات العالميات اللاتي قدمن أعمالا بارزه وكان لجمالها تاثير كبير فى عملها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز محطاتها الفنية والشخصية مع 30 صورة تبرز جمالها.

عاشت مونيكا بيلوتشي معظم حياتها في سان جوستينو، والتحقت بجامعة بيروجيا لدراسة القانون، وتُجيد الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والآرامية.

بدايات مونيكا بيلوتشى

بدأت مونيكا بيلوتشي حياتها المهنية كموديل لدفع رسوم دراستها، إلا أنها بعد فترة تخلت عن دراستها لتتفرغ للعمل بعروض الأزياء.

وفي عام 1988، انتقلت مونيكا بيلوتشى إلى مركز الأزياء الأوروبية في ميلانو، وبعد مرور عام واحد أصبحت مونيكا اسما معروفا في عالم عروض الأزياء في باريس ووصلت شهرتها حتى نيويورك.

وفي بداية التسعينيات، بدأت مونيكا بيلوتشى مشوارها السينمائي بعدما تلقت دروسًا في التمثيل، وظهرت في أدوار ثانوية في أفلام منها: La Riffa و Bram Stoker’s Dracula.

وتعد انطلاقة مونيكا بيلوتشى التمثيلية الحقيقية جاءت عام 1996، من خلال فيلم The Apartment، بعدما تألقت من خلال دور "ليزا"، لتنطلق رحلتها ويتعرف الجمهور على سيدة يُضرب بهل الأمثال نظرًا لجمالها وجاذبيتها وتوهجها المستمر.

أفلام مونيكا بيلوتشى

ويعد من أبرز أفلام مونيكا بيلوتشى Malena وBrotherhood of the wolf و Under Suspicion وIrreversible وTears of the Sun و The Matrix Reloaded و he Passion of the Christ و The Brothers Grimm و Le Deuxieme soufflé و Don't Look Back و The Sorcerer's Apprentice ،Shoot 'Em Up، وRobots، وOn the Milky Road، وNekrotronic، وغيرها.

مونيكا بيلوتشي احتلت المرتبة 21 من بين 100 امرأة هن الأكثر إثارة في كل العصور وفقا لمجلة Men's Health، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.

وحصل دورها "برسفون" في سلسلة The Matrix على المركز 21 في قائمة أكثر ٢٥ امرأة إغراءً في السينما حسب مجلة Empire، كما حصلت على لقب أجمل امرأة في العالم لأكثر من عام وفقا لقائمة TOP BEAUTY WORLD.

زيجات مونيكا بيلوتشى وخيانتها

تزوجت مونيكا بيلوتشي لأول مرة من كلاوديو كارلوس باسو في العام 1990 ولمدة أربعة أعوام، ثم تزوجت من النجم الفرنسي فينسنت كاسيل عام 1999 بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير فيلم The Apartment، وأنجبت منه "ديفا" المولودة في عام 2004 و"ليوني" المولودة في عام 2010، وانفصلا عام 2013 ولم يفصحا عن الأسباب.

في أبريل 2016، حلت مونيكا بيلوتشي ضيفة على برنامج Yes I'm Famous عبر شاشة "MBC مصر"، وخلال اللقاء تحدثت عن التشابه بين قصة حياتها وفيلم Malena، عدا أن تكون قصدت استقطاب غيرة النساء مثل بطلة الفيلم التي كانت تغوي الرجال، إذ أنها على العكس، علاقتها بوالدتها قوية وجدتها وكل النساء في حياتها، لذا تحب المرأة وعبرت عن آلامها في العديد من أعمالها، كما أنها تعرضت للخيانة في حياتها من الرجال، مؤكدة أنهم لا يحبون المرأة القوية المستقلة.