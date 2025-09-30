قبل عرضه .. 8 معلومات عن " ولد وبنت وشايب "

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقات الأولي من مسلسل"ولد وبنت وشايب"، عبر منصة WATCH IT، وفى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنه:

1- العمل من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار، ليلى أحمد زاهر، حازم سمير، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد، والفنانة القديرة إسعاد يونس.

2- المسلسل من تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

3- يشهد العمل عودة للتعاون بين انتصار وأشرف عبد الباقي ، بعد أن قدما واحدًا من أهم وأنجح السيت كوم في الدراما العربية، وهو رجل وست ستات بأجزائه المتعددة.

4- مسلسل ولد وبنت وشايب من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، في أولى تجاربها الإخراجية في مجال الدراما التليفزيونية، والثانية في مجال الإخراج بشكل عام، حيث سبق أن قدمت فيلمها الأول مين يصدق، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين كضيوف شرف، ومنهم والدها أشرف عبد الباقي

5- تدور أحداث مسلسل ولد وبنت وشايب حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله، لكن حياته تتغير بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل، ومن هنا تبدأ الأحداث. كما ستظهر الفنانة انتصار في دور سيدة تعمل لدى الفنان أشرف عبد الباقي وتُدعى “أم إبراهيم”.

6- العمل سيكون في إطار تشويقي، حيث يناقش عددًا من القضايا، منها قضايا الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الحياة الأسرية والاجتماعية، مع وجود مطاردات وصراعات بين أبطال العمل، وإبراز التوتر المتزايد بين الشخصيات الرئيسية. كل ذلك في حبكة درامية تتصاعد أحداثها بين الغموض والتشويق، ليدخل مسلسل ولد وبنت وشايب ضمن مسلسلات عالم الجريمة.

7- يعرض العمل بمعدل حلقتين كل اربعاء.

8- يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

