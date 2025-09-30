قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
فن وثقافة

بعثة قصور الثقافة تواصل توثيق التراث غير المادي بجنوب سيناء

لقاءات وجولات ميدانية لاستكمال تسجيل وتوثيق موتيفات التراث الثقافي
لقاءات وجولات ميدانية لاستكمال تسجيل وتوثيق موتيفات التراث الثقافي
أحمد البهى

تواصلت أنشطة البعثة الميدانية التي أوفدتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة جنوب سيناء، في إطار جهودها لحفظ وتوثيق التراث الثقافي المصري، وضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد اليومان الماضيان تنفيذ لقاءات وجولات ميدانية لاستكمال تسجيل وتوثيق موتيفات التراث الثقافي غير المادي بالمحافظة، وكذلك المعتقدات المرتبطة بالأولياء والقديسين، بمشاركة مجموعة من الباحثين المتخصصين، وبحضور فاطمة أبو زيد، إحدى رائدات العمل المجتمعي.

وفي قرية "الوادي"، عقد لقاء بعنوان "تراث المرأة والشعر النبطي" قدمت خلاله كل من حنان البدري وجميلة سليمان، من مؤسسات اتحاد المرأة السيناوي للحفاظ على التراث، شهادات حية عن العادات والتقاليد المرتبطة بالمرأة في المجتمع.


 

كما تضمنت الفعاليات لقاءً بقصر ثقافة طور سيناء، ناقش خلاله الشاعر الشيخ سلام مدخل، أهمية الشعر النبطي باعتباره أحد مكونات الذاكرة الثقافية والشفوية في المنطقة، وذلك بحضور الكاتب محمد دسوقي، وحسام خلف الله، رئيس نادي الأدب.

كما عقد لقاء بعنوان "الأعشاب الطبية النادرة واستخداماتها التراثية" قدمه الشيخ سليم محنى، أحد أشهر الإخباريين في مجال الطب الشعبي بسانت كاترين، بمشاركة الباحثين: طه إسماعيل، وعرفة سبيكة، وهبة السيد، هذا بجانب جولة تفقدية داخل دير سانت كاترين والوادي المقدس لتوثيق مسار النبي موسى، بحضور الشيخ سليمان الجبالي، أحد المصادر الهامة التي تتولي حراسة الدير.

واختتمت الفعاليات بجولة داخل دير البنات بوادي فيران، أضفت مزيدا من الثراء المعرفي لمسار البعثة.

تنفذ أنشطة البعثة الميدانية من خلال الإدارة أطلس المأثورات الشعبية، برئاسة الدكتورة الشيماء الصعيدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإدارة منيرة فتحي، وتأتي في إطار خطة الهيئة لرصد وحصر عناصر التراث الشعبي في مختلف أنحاء الجمهورية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة التراث الثقافي المصري

