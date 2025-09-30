بعثة قصور الثقافة تواصل توثيق التراث غير المادي بجنوب سيناء

تواصلت أنشطة البعثة الميدانية التي أوفدتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة جنوب سيناء، في إطار جهودها لحفظ وتوثيق التراث الثقافي المصري، وضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد اليومان الماضيان تنفيذ لقاءات وجولات ميدانية لاستكمال تسجيل وتوثيق موتيفات التراث الثقافي غير المادي بالمحافظة، وكذلك المعتقدات المرتبطة بالأولياء والقديسين، بمشاركة مجموعة من الباحثين المتخصصين، وبحضور فاطمة أبو زيد، إحدى رائدات العمل المجتمعي.

وفي قرية "الوادي"، عقد لقاء بعنوان "تراث المرأة والشعر النبطي" قدمت خلاله كل من حنان البدري وجميلة سليمان، من مؤسسات اتحاد المرأة السيناوي للحفاظ على التراث، شهادات حية عن العادات والتقاليد المرتبطة بالمرأة في المجتمع.





كما تضمنت الفعاليات لقاءً بقصر ثقافة طور سيناء، ناقش خلاله الشاعر الشيخ سلام مدخل، أهمية الشعر النبطي باعتباره أحد مكونات الذاكرة الثقافية والشفوية في المنطقة، وذلك بحضور الكاتب محمد دسوقي، وحسام خلف الله، رئيس نادي الأدب.

كما عقد لقاء بعنوان "الأعشاب الطبية النادرة واستخداماتها التراثية" قدمه الشيخ سليم محنى، أحد أشهر الإخباريين في مجال الطب الشعبي بسانت كاترين، بمشاركة الباحثين: طه إسماعيل، وعرفة سبيكة، وهبة السيد، هذا بجانب جولة تفقدية داخل دير سانت كاترين والوادي المقدس لتوثيق مسار النبي موسى، بحضور الشيخ سليمان الجبالي، أحد المصادر الهامة التي تتولي حراسة الدير.

واختتمت الفعاليات بجولة داخل دير البنات بوادي فيران، أضفت مزيدا من الثراء المعرفي لمسار البعثة.

تنفذ أنشطة البعثة الميدانية من خلال الإدارة أطلس المأثورات الشعبية، برئاسة الدكتورة الشيماء الصعيدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإدارة منيرة فتحي، وتأتي في إطار خطة الهيئة لرصد وحصر عناصر التراث الشعبي في مختلف أنحاء الجمهورية.