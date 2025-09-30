غادة إبراهيم عن استقالة أشرف زكي: خسارة للفنانين وللنقابة

علّقت الفنانة غادة إبراهيم على استقالة الدكتور أشرف زكي من منصبه كنقيب المهن التمثيلية، معتبرة أن قراره يظل علامة فارقة في تاريخ النقابة.

وكتبت غادة إبراهيم علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خسارة للفنانين ولنقابة المهن التمثيلية .. سيظل دكتور أشرف ذكى النقيب والصديق والزميل الأقرب لنا والداعم وصاحب المواقف الجميلة والنبيلة لكل من تعامل معه لا أعرف كواليس تركه لمكانه كنقيب ولا تفاصيل عن موقعه الجديد ولكن أتمنى له مكان أفضل يرى فيه راحته النفسية وإستقراره وقناعاته التى لا تحمل أعباء ولا ضغوط عليه، كل الحب والتقدير والإحترام وله منى شخصياً تقديراً خاصاً لما لاقيته من وقفات كثيرة على مدار تاريخى مع النقابة لن أنساها ما حييت، شكراً دكتور أشرف".

يذكر أن أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".