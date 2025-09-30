محمد ممدوح يهنئ صناع فيلم “ضي” بعد حصد جوائز مهرجان بغداد السينمائي

وجه الفنان محمد ممدوح، رسالة لصناع فيلم "ضي" بعد الفوز بثلاث جوائز في مهرجان بغداد السينمائي، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم.

وقال ممدوح، عبر حسابه على إنستجرام: "فيلم ضيّ أخذ جائزة أفضل فيلم في مهرجان بغداد السينمائي ، ده غير جايزة أفضل مخرج للموهوب كريم الشناوي وأفضل ممثلة للفنانة إسلام مبارك".

وأضاف: "مبروك ألف مليون مبروك يا فنانين يا مجتهدين ياللي رافعين راسنا فخور بيكم جدًا جداً ويارب دايماً ناجحين ومكسرين الدنيا".

تفاصيل فيلم ضي

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.