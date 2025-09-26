قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي

محمد ممدوح
محمد ممدوح
سعيد فراج

غادر قبل قليل الفنان محمد ممدوح تايسون، فندق إقامته بمهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، بعد تكريمه في افتتاح الدورة الثالثة أمس الخميس.

وظهر محمد ممدوح، بصحة جيدة أثناء مغادرته مقر الفندق فلم يتعرض لوعكة صحية، ولكنه غادر المهرجان مبكرا بسبب الإرهاق وارتباطه بمواعيد.

وانطلقت مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثالثة التي تستمر في الفترة من 25  وحتي 30 سبتمبر الجاري .

وتم افتتاح المهرجان في الهواء الطلق علي شاطئ البحر الأحمر بحضور لفيف من  قيادات وزارات  الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر والعديد من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية .

وشهد حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حضور كلا من: (نيكول سابا، مي سليم، عبير صبري، ميدو عادل، نيرمين الفقي، محمد ممدوح تايسون، أحمد فتحي، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، إيهاب فهمي وزوجته، دومينيك حوراني، عبد الرحيم كمال، عمر عبد العزيز).


مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يتنافس علي جوائز المهرجان مايقرب من الـ52  فيلم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء وجائزة الفيلم السياحي .

يترأس الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود لجنة تحكيم المسابقة  الدولية للأفلام الطويلة وتضم في عضويتها كل من  الممثل الروسي  دانيل تيابين و المخرج البحريني بسام الذوادي والمخرج الألماني مايكل فيتير والنجمة المصرية نيرمين الفقي.

وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية  والروائية القصيرة  وتضم في عضويتها المخرج الإيطالي باولو دوبييري والممثل العراقي باسم قهار 
فيما يترأس المونتير الكبير الدكتور يوسف الملاخ لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة وتضم في عضويتها الفنان المصري  إيهاب فهمي والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.

تتنافس علي جوائزها 9 أفلام هي شرارة للمخرجة باسكال تيسود من كازاخستان في عرضه العالمي الأول 
ولارب ..مغامرة الخيال  والواقع من إخراج كورديان كيدزيلا من بولندا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا  والفيلم المكسيكي عار من إخراج ماجويل سلاجادو في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا والفيلم الروسي ساعي البريد من إخراج أندري رازنكوف في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والفيلم السعودي هجير للمخرجة سارة طالب في عرضه الأول بمصر  والفيلم الجنوب أفريقي الأمريكي المشترك فتي الطيور من إخراج جويل برادلي سوايسون في عرضه العالمي الأول  وفيلم منزل للمخرج جامشيد مارزكلوف من أوزبكستان في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا  وفيلم سمسم للمخرجة سندس سميرات في عرضه الدولي الأول  و الفيلم المصري الروسي الإماراتي المشترك  موسكو كايروللمخرج خالد مهران في عرضه الدولي الأول.

وفي  مسابقة الأفلام القصيرة تتنافس علي جوائزها 22 فيلم منها  الفيلم المغربي عودة إيناس للمخرج عثمان العكال والفيلم الأرميني الأستاذ بينو للمخرج أني خوميان  والفيلم الصربي السويسري المشترك القطط للمخرج دانيلو ستانميروفيتش  والفيلم الهندي بيولا للمخرج سوراش كومار  والفيلم الأمريكي في خدمتك للمخرج ماكس واتكينز  والفيلم الكولومبي ليزا الفصل الأخير للمخرج فون سوفانريتز  والفيلم الفرنسي بلانشيت وثمانية سنتات للمخرج فلانتين هومونت والفيلم العراقي الكمال الأحمر للمخرج محمد عبد الأمير الشمري والفيلم البحريني جوز للمخرج محمود يحيي الشيخ والفيلم الإماراتي وتر للمخرج عبد الله الجحنوبي ومن مصر أفلام حكاية أمل للمخرج مهند دياب و عيادة كارو للمخرج تقي عمر قاسم والبحث عن مأوي للمخرج  بيتر مراد و كاتساروس للمخرج محمد ياسر الحديدي و مين ضل عايش؟ للمخرج وليد ناجي والفيلم الفلسطيني. 
10 دقائق أصغر للمخرجة نسرين ياسين والفيلم اليمني سطل للمخرج عادل الحيمي والفيلم الأردني إلى أين ذهبت للمخرج محمد جوتا والفيلم العماني حمولة للمخرج هيثم سليمان.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب مهرجان الغردقة الغردقة

