قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدَّم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن ما شهدته المدرسة الثانوية بقرية هورين التابعة للإدارة التعليمية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، من واقعة خطيرة تمثلت في تعدي طالب بالصف الثاني الثانوي على زميله باستخدام سلاح أبيض (كتر) نتيجة خلافات ومشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

ما أسفر عن إصابة الطالب الآخر بطعنة ونقله إلى مستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب المعتدي متسائلاً : ما هي الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة العنف داخل المدارس ومنع دخول الأسلحة البيضاء إلى محيطها؟ وكيف يمكن ضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر الخطيرة مستقبلاً؟ وما هو الدور الفعلي لكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية في مواجهة مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية داخل المدارس وخارجها؟ وما هي الخطط القائمة لتحقيق الانضباط المدرسي ونشر القيم الأخلاقية وضبط النفس بين الطلاب خاصة وأن مثل هذه الأفعال تتنافى مع رسالة المدرسة السامية؟ وما هي العقوبات التربوية والقانونية التي يجب تطبيقها دون تهاون ضد كل من يخل بأمن وسلامة الطلاب داخل المدرسة؟.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى بتفعيل بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن عند مداخل المدارس الثانوية (خصوصاً في المناطق ذات الكثافة العالية) وتعيين مشرفين أمنيين وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة الطلاب ذوي السلوكيات العدوانية وتنظيم حملات توعية مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية لتعزيز القيم الأخلاقية والانضباط داخل المدارس وتدريب المعلمين والإدارات المدرسية على أساليب فض المنازعات بين الطلاب مبكراً قبل تفاقمها وإنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية للإبلاغ السريع عن أي مظاهر عنف أو حمل أدوات حادة داخل المدارس.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بتشديد العقوبات والجزاءات المدرسية بالتوازي مع الإجراءات القانونية الرادعة مع تعاون مجالس الأمناء وأولياء الأمور في مراقبة السلوكيات الخطرة والتواصل المستمر مع الإدارة التعليمية. 

حنفى جبالى وزيرة التنمية المحلية إيهاب رمزي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم العنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

مستوطنات

الأمم المتحدة" تحذر من توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة

يائير لابيد

رئيس المعارضة الإسرائيلي يعلن دعمه لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

ترامب و أردوغان

أردوغان يشيد بترامب بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار

بالصور

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد