الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يطلع على الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمنوفية خلال الفترة من 2014 - 2025

جولة مدبولي
جولة مدبولي
كتب محمود مطاوع

اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة المنوفية اليوم، على عرض قدمه اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حول  الإنجازات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من 2014 – 2025 في مختلف القطاعات، وكذا ما تم تنفيذه حتى الآن من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وحضر العرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و/ محمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 واستهل اللواء/ إبراهيم أبو ليمون عرضه، بالإشارة إلى أن محافظة المنوفية شهدت خلال الفترة من 2014 – 2025  العديد من المشروعات التي تستهدف بالأساس مشروعات البنية التحتية وتطوير المراكز والقرى؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن هذه المشروعات تشمل قطاع المرافق العامة، بما يشمله من مياه شرب، وصرف صحي، وشبكة الطرق المركزية، وكذلك قطاع الخدمات بما يتضمنه  من خدمات صحية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فضلا عن مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتضمن الرصف وتطوير الطرق، والتطوير الحضاري، وتحسين البيئة.
كما أشار المحافظ إلى أن العرض يتضمن الاستثمار والموارد الذاتية للمحافظة، من خلال تنمية النشاط الصناعي، والصناعات التراثية والحرفية، فضلا عن استعراض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، إلى جانب تلبية احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

     فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المركزية خلال الفترة من 2014 – 2025، أشار المحافظ إلى أنه في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم تنفيذ مشروعات استراتيجية لتأمين احتياجات المياه بكفاءة وجودة عالية، بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، موضحا أن المشروعات شملت تنفيذ 24 محطة مياه، و17 خزانا وبئرا ارتوازية، بجانب إنشاء 35 محطة إزالة حديد ومنجنيز، وذلك من أجل تحسين جودة المياه، ووصول نسبة التغطية إلى 98% من مدن وقرى المحافظة، فضلا عن استكمال التغطية في التوسعات العمرانية الجديدة داخل الأحوزة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات جنيه.

وتطرق اللواء/ إبراهيم أبو ليمون إلى مشروعات الصرف الصحي، موضحا أن هذا القطاع شهد طفرة نوعية خلال الفترة من 2014 – 2025، مع التركيز على استكمال المشروعات المفتوحة بقرى المحافظة؛ وذلك من أجل تحسين كفاءة البنية التحتية، واستيعاب التوسع العمراني، وشملت الأعمال ـ التي وصل إجمالي تكلفتها إلى 10 مليارات جنيه ـ توصيل الخدمة إلى 80 قرية جديدة، وإنشاء وتوسعة 13 محطة معالجة، وتنفيذ 53 محطة رفع، وهو ما أدى إلى تغطية المدن بنسبة 100%، و70% من القرى، مشيرا إلى استمرار الجهود لتحقيق تغطية شاملة تعزز جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين.

   أما فيما يخص مشروعات شبكة الطرق المركزية، التي يتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، فأوضح محافظ المنوفية أنه في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بشبكة الطرق والكباري وتعزيز الربط الإقليمي، تم تنفيذ 150 كم من الطرق والكباري المحورية الجديدة لربط شبكة الطرق المحلية بالمحافظة مع الشبكة القومية والإقليمية، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 7.6 مليار جنيه.

          وخلال العرض، تحدث المحافظ عن الخدمات العامة التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2025، مستهلا ذلك باستعراض الخدمات الصحية؛ في إطار حرص المحافظة على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان على النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال خطة شاملة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، وتوفير الأراضي للمستشفيات الجديدة، علاوة على متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل المعوقات التي تواجهها، وذلك بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات إنشاء مستشفى أشمون الجديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، والتي سيتم تفقد الأعمال الإنشائية لها اليوم في إطار جولة رئيس مجلس الوزراء.

   كما تناول اللواء/ إبراهيم أبو ليمون الإنجازات التي شهدتها محافظة المنوفية في مجال التعليم قبل الجامعي، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت بالفعل طفرة كبيرة في مشروعات البنية التعليمية، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي؛ بهدف تحسين الجودة وتخفيف الكثافات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وشملت المشروعات التوسع في المشروعات الجديدة مثل المدارس الدولية، والرسمية للغات، والمدارس اليابانية؛ بما يواكب متطلبات العصر، ويعزز أهداف التنمية المستدامة، لافتا في ضوء ذلك إلى أنه تم خلال الفترة من 2014 – 2025 إنشاء وتوسعة وإحلال 338 مدرسة وفرت نحو 5132 فصلا، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة 464 مدرسة تضم قرابة 8894 فصلا، مع استمرار تنفيذ 42 مدرسة جديدة لإضافة 910 فصول جديدة، وهو ما سيتم التعرف عليه خلال الجولة اليوم، وذلك بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه.
      
     وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، شهدت محافظة المنوفية خلال الفترة من 2014 – 2025 طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع، وفق ما أوضح المحافظ، حيث أشار إلى أنه تم إنشاء جامعات جديدة وتطوير القائم منها؛ وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، ودعم المخصصات الحديثة، وذلك بتكلفة بلغت 11 مليار جنيه.

        وفيما يخص الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال الفترة نفسها، أشار اللواء/ إبراهيم أبو ليمون إلى ان حجم تكلفة الاستثمارات التنموية بلغ 5.2 مليار جنيه، موضحا أنه تم في إطار الخطة رصف الطرق بنسبة 57%، وتحسين البيئة بنسبة 24%، بجانب تدعيم الوحدات بنسبة 10%، وقطاع الكهرباء 6%، والأمن والإطفاء والمرور 3%، بالإضافة إلى مشروعات تطوير المناطق غير الحضرية، في عدد 6 مناطق بمدن المحافظة، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

 كما تحدث المحافظ عما شهدته المحافظة من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، موضحا في هذا الصدد أنه تم الانتهاء من 1672 وحدة سكنية موزعة على 19 عمارة سكنية، وفق أعلى المعايير الإنشائية والتخطيطية.

            كما تمت زيادة مخصصات رصف الطرق بالمحافظة إلى 2.362 مليار جنيه، بخلاف 700 مليون من صندوق تطوير العشوائيات، بجانب تطوير الميادين والحدائق والأسواق، وكذلك تطوير مواقف السيارات.
    كما تم اتخاذ خطوات تنفيذية رائدة في مجال تحسين البيئة وإدارة متكاملة للمخلفات، حيث وصلت تكلفة المشروعات إلى 750 مليون جنيه، مستعرضا في ضوء ذلك أهم تلك المشروعات في إطار منظومة تحسين البيئة، كما استعرض المحافظ إجراءات تنمية الموارد الذاتية للمحافظة والفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة، وكذلك النشاط الصناعي، والصناعات التراثية واليدوية.

 وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في مركزي أشمون والشهداء، لتحسين جودة الحياة في 81 قرية يستفيد منها 1.2 مليون مواطن، بإجمالي حجم مشروعات يصل إلى 1609 مشروعات ( أشمون 1080 مشروعا، والشهداء 529 مشروعا)، وذلك في قطاعات: الوحدات الصحية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومشروعات المياه والصرف الصحي، بنسبة تنفيذ إجمالية وصلت إلى 93%

