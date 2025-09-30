ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025 والذى إستمر تنفيذه على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية التركية.

وتضمن التدريب عقد العديد من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العملياتيه بين العناصر المشاركة، وتنفيذ القوات الخاصة لكلا البلدين عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة والتى أظهرت المستوى الراقى فى أساليب التدريب القتالى والدقة والإحترافية فى التعامل مع الأهداف.

كما نفذت القوات المشاركة عدد من الأنشطة التدريبية بالبحر منها تبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح القطع البحرية ، فضلاً عن تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإمداد بالبحر ، وعدد من تشكيلات الإبحار والتى عكست مدى التجانس بين العناصر المشاركة وقدرتها على إتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية.

ويهدف التدريب لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والتركية.

يأتي ذلك تعزيزاً لأوجه التعاون العسكرى والقدرة على العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.