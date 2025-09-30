رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجي" بقرية شمّا بمركز أشمون، الذي يُعد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك أثناء زيارته التي يقوم بها اليوم، الثلاثاء، إلى محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقد المجمع، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن مجمع خدمات المواطنين يُعد ضمن أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية من خلال التطوير الشامل والمستدام للبنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقا من هدف رئيسي يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن وتعظيم استفادته من مختلف الخدمات الحكومية دون جهد.

وأوضح أنه يتابع بشكل مستمر سير وانتظام العمل بمقر مجمع خدمات المواطنين بقرية شمّا، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتا إلى حرصه على معرفة آراء المواطنين بشكل دوري حول جودة الخدمات المقدمة لهم، بهدف العمل المتواصل للنهوض بمستوى الخدمة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة ولاء سعيد، مديرة المجمع، التي قالت إن مُجمع خدمات المواطنين بالقرية، تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل ويعمل بكامل طاقته منذ شهرين، وهو مقام على مساحة 690 م2، ويخدم قرابة 84 ألف مواطن.

وأضافت أن المجمع يضم جميع الخدمات المستهدف تقديمها لأهالي القرية، حيث تم تشغيل عدد كبير من الخدمات بالمُجمع مُتمثلة في خدمة الوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، وخدمتي الشهر العقاري والسجل المدني.

ولفتت إلى أن مكتب البريد بالمجمع الخدمي يُوفر إلى جانب الخدمات المالية والبريدية العديد من الخدمات الحكومية للأهالي، من بينها ما يتعلق بالأحوال المدنية، ونيابة المرور، والحوالات الحكومية، وصرف المعاشات، ودفع المصروفات الدراسية، وتحصيل الفواتير، وصرف الإعانات، وصرف المرتبات ومستحقات العاملين بالدولة، حيث توفر مختلف خدمات المجمع الخدمي الوقت والجهد لأبناء القرية وتتيح لهم إنهاء مختلف الإجراءات.

وفي ختام التفقد، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة متابعة مستوى الخدمات التي يقدمها العاملون بالمجمع، والتأكد من تلبية متطلبات المواطنين وتيسير مختلف الإجراءات عليهم، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".