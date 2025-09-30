قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجي" بقرية شمّا بمركز أشمون، الذي يُعد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك أثناء زيارته التي يقوم بها اليوم، الثلاثاء، إلى محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقد المجمع، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن مجمع خدمات المواطنين يُعد ضمن أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية من خلال التطوير الشامل والمستدام للبنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقا من هدف رئيسي يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن وتعظيم استفادته من مختلف الخدمات الحكومية دون جهد.

وأوضح أنه يتابع بشكل مستمر سير وانتظام العمل بمقر مجمع خدمات المواطنين بقرية شمّا، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتا إلى حرصه على معرفة آراء المواطنين بشكل دوري حول جودة الخدمات المقدمة لهم، بهدف العمل المتواصل للنهوض بمستوى الخدمة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة ولاء سعيد، مديرة المجمع، التي قالت إن مُجمع خدمات المواطنين بالقرية، تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل ويعمل بكامل طاقته منذ شهرين، وهو مقام على مساحة 690 م2، ويخدم قرابة 84 ألف مواطن.

وأضافت أن المجمع يضم جميع الخدمات المستهدف تقديمها لأهالي القرية، حيث تم تشغيل عدد كبير من الخدمات بالمُجمع مُتمثلة في خدمة الوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والبريد، وخدمتي الشهر العقاري والسجل المدني. 

ولفتت إلى أن مكتب البريد بالمجمع الخدمي يُوفر إلى جانب الخدمات المالية والبريدية العديد من الخدمات الحكومية للأهالي، من بينها ما يتعلق بالأحوال المدنية، ونيابة المرور، والحوالات الحكومية، وصرف المعاشات، ودفع المصروفات الدراسية، وتحصيل الفواتير، وصرف الإعانات، وصرف المرتبات ومستحقات العاملين بالدولة، حيث توفر مختلف خدمات المجمع الخدمي الوقت والجهد لأبناء القرية وتتيح لهم إنهاء مختلف الإجراءات.

وفي ختام التفقد، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة متابعة مستوى الخدمات التي يقدمها العاملون بالمجمع، والتأكد من تلبية متطلبات المواطنين وتيسير مختلف الإجراءات عليهم، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء المعاشات الشهر العقاري محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

مستوطنات

الأمم المتحدة" تحذر من توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة

يائير لابيد

رئيس المعارضة الإسرائيلي يعلن دعمه لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

ترامب و أردوغان

أردوغان يشيد بترامب بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار

بالصور

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد